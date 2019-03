Kaderplanung und Klassenerhalt: SC DHfK Leipzig braucht Sieg gegen die Füchse Berlin

Leipzig. Die Anspannung ist groß vor diesem Duell mit den Füchsen Berlin. Mit einem Sieg würden die Handballer des SC DHfK Leipzig am Donnerstag (Anpfiff 19 Uhr, Arena) nicht nur einen Prestigeerfolg feiern, sondern auch dem Klassenerhalt ein riesiges Stück entgegen sprinten. Neun Spiele haben die Leipziger in dieser Saison noch vor der Brust, fünf davon zu Hause.

Wie unsicher die Zeiten bei den Grün-Weißen sind, zeigt eine Randnotiz. Manager Karsten Günther muss in diesem Jahr zur Sicherheit auch einen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga stellen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war das nicht nötig. „Da waren wir zu diesem Zeitpunkt schon durch“, so Günther.

DURCHKLICKEN: Hoffnungsvolle Handballer, die aus der Talenteschmiede des SC DHfK Leipzig stammen Der damals 17 Jahre junge Lukas Binder stand erstmals in der Saison 2009/2010 für den SC DHfK Leipzig in der Sachsenliga auf der linken Außenposition auf der Platte. Er wollte ein guter Regionalligaspieler werden und zählt inzwischen zu den zuverlässigen Stützen der Leipziger in der Bundesliga. ©

Anzeige

Der 37-Jährige hat aber noch andere Baustellen zu schließen. Das Team für die neue Spielzeit steht bisher nicht fest. Auch wenn alle Beobachter im Moment nur theoretisch, weil rechnerisch noch möglich, einen Abstieg für denkbar halten, macht es die Situation nicht einfacher.

Ein Isländer für den Rückraum?

Nach den Verpflichtungen von Joel Birlehm, Luca Witzke und Philipp Müller besteht derzeit der größte Bedarf im rechten Rückraum. Dort klagt Gregor Remke nach wie vor über Kniebeschwerden. Der 21-Jährige erhält derzeit eine Spritzenkur, damit der Knorpel wieder aufgebaut wird. „Die ersten Behandlungen hat er gut überstanden“, sagt Günther. Klarheit herrscht allerdings erst im Sommer. Sollte die Therapie nicht anschlagen, dann müsste Remke operiert werden und würde wohl ein ganzes Jahr ausfallen.

„Wir müssen auf jeden Fall reagieren“, betont der Manager. Ein Kandidat für die Position ist Viggó Kristjánsson, 25 Jahre alt, 1,87 Meter groß und bei Handball West Wien unter Vertrag. Er spielte schon in Leipzig vor und hinterließ einen guten Eindruck. „Wir sind aber noch am Anfang“, so Günther. Vertragsvorstellungen müssen ausgetauscht werden und ein Medizincheck erfolgen.

Festzuhalten bleibt: Der in Reykjavik geborene Spieler hat Lust auf die deutsche Bundesliga und trägt in seinem Verein die Trikotnummer 73, wie einst DHfK-Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar in seiner aktiven Zeit. Günther schaut sich dennoch weiter um, im In- und im Ausland.

„Dem Jungen geben wir Zeit“

Bei einer Verpflichtung auf der Position ist eine weitere Frage von Bedeutung: Bekommt der Spieler einen Ein- oder Zweijahresvertrag? Unklar ist, wann Remke wieder fit wird. Außerdem läuft 2020 der Kontrakt von Franz Semper aus. „Wir wollen uns demnächst zusammensetzen und über seine Zukunft reden“, berichtet der Manager. Im vergangenen Jahr verlängerte der 21-Jährige schon einmal vorzeitig seinen Kontrakt in Leipzig. Bleibt abzuwarten, welche Vereine außerdem ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben.

Die letzte Sorgenposition befindet sich weiter auf Linksaußen. Wann Raul Santos zurückkehrt ist ebenfalls offen. Marc Esche vertritt ihn engagiert, wollte aber eigentlich mit einer Ausbildung bei der Polizei durchstarten. Möglicherweise leckt er jetzt in den großen Arenen doch noch Blut und bleibt länger bei den Profis. Günther sagt aber auch: „Dem Jungen geben wir Zeit und werden nichts übers Knie brechen.“

ANZEIGE: #GABFAF-T-Shirt plus gratis Gymbag! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.