Vorstand Oliver Kahn & Co. jubilieren: So feiert der FC Bayern den Transfer von Leroy Sané

Eigentlich kann der FC Bayern seine zweite Trophäe der Saison erst am Samstag im Finale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen einfahren. Wer am Freitagvormittag einen Blick auf die Homepage der Münchner warf oder die Social-Media-Kanälen der Verantwortlichen verfolgte, konnte jedoch einen anderen Eindruck gewinnen. Nach dem Gewinn der Meisterschaft schienen die Bayern den zweiten Triumph schon perfekt gemacht zu haben. Anders als den nationalen Cup kann man Leroy Sané zwar nicht in die Klub-Vitrine stellen - doch die Verpflichtung des Nationalspielers überstrahlte gut 24 Stunden vor dem Pokal-Endspiel alles.