Bericht: Bayern-Hammer! Oliver Kahn ab 2020 im Vorstand - Aufsichtsrat hat zugestimmt

Der FC Bayern München hat ab 2020 wohl ein neues Vorstandsmitglied: Oliver Kahn. Was in den vergangenen Wochen mehrfach diskutiert wurde, soll nach Informationen der Abendzeitung perfekt. Kahn werde demnach ab dem kommenden Jahr in den Vorstand des deutschen Rekordmeisters einziehen. Der Aufsichtsrat der Bayern soll der Personalie einstimmig zugestimmt haben, heißt es in dem Medienbericht.