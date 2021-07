Zuschauer-Sonderregelung in Bayern: Bayern-Boss Kahn wundert sich über "Ungleichbehandlung"

Zur neuen Saison dürfen in der Bundesliga endlich wieder Zuschauer in die Stadien. Wie die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder am Montag beschlossen haben, sollen bis zu 50 Prozent der möglichen Fans in die Stadien dürfen, gedeckelt bei 25.000 Zuschauern. Allerdings gibt es eine Sonderregelung für Bayern: Dort sollen erst einmal nur maximal 35 Prozent der Stadion-Kapazität ausgelastet werden. Im Fall von Meister FC Bayern München können so wohl zunächst nur 20.000 Fans pro Spiel zurückkehren. Vorstandschef Oliver Kahn zeigte sich angesichts der Sonderregelung verwundert: "Wir sind gerade dabei mit den Behörden in Austausch zu gehen, um zu verstehen: Warum ist das so? Warum findet hier eine Art Ungleichbehandlung statt?", sagte er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

