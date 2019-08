"Freue mich aufs Wiedersehen": Kai Häfner nimmt die Recken ins Visier

Die Recken absolvieren ihre Generalprobe für die neue Saison mit einem besonderen Wiedersehen. Beim Vorbereitungsturnier Dextra-FM-Cup in Bremen trifft die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega am Samstag in der Halle 7, Bürgerweide, auf die MT Melsungen (Anwurf um 14 Uhr) - und in den Reihen der Nordhessen wirkt seit Juli Kai Häfner mit, der langjährige Führungsspieler und Kapitän der TSV Hannover-Burgdorf.

Häfner läuft bei der MT nicht mit der Nummer 17 wie bei den Recken auf, die trägt in seinem neuen Team Kreisläufer Felix Danner. Das Trikot des Ex-Recken ist mit der Nummer 34 beflockt, also 2x17. Ob es auch sportlich doppelt so gut wird? Häfner hält sich bedeckt: „Ich habe schon in Hannover nicht viel von Vorhersagen gehalten“, sagt er, lässt sich aber entlocken, dass er mit Melsungen „mehr Punkte als in der Vorsaison“ holen möchte. Da wurde die MT mit 42 Zählern Fünfter, deshalb spielt Häfner wieder im EHF-Cup.

Wegen der internationalen Zugabe, die Melsungen ein Programm von rund 50 Pflichtspielen beschert, begann für Häfner die Vorbereitung schon in der zweiten Juliwoche, früher als in Hannover. „Ich bin in der Mannschaft gut aufgenommen worden, einige kannte ich ja schon von den Spielen mit der Nationalmannschaft“, sagt Häfner und spielte dabei auf Tobias Reichmann, Finn Lemke und Julis Kühn an.

Das Maschseefest fehlt Häfner

Auch die neue Wohnung in Kassel ist schon bezogen worden. „Die letzten Kisten sind ausgepackt“, erzählt Häfner. „Es gefällt uns in Kassel, auch wenn die Stadt kleiner als Hannover ist.“ Auf die Frage, was er vermisst, antwortete der Handballer spontan: „Das Maschseefest.“

Eine Stippvisite am hannoverschen Hausgewässer wird Häfner auch nach dem Spiel in Bremen nicht einschieben können. Die Melsunger bleiben in Bremen zu einem Kurztrainingslager – ein weiteres Indiz, dass die finanzstarken Hessen auch sportlich in die Bundesliga-Spitze vorstoßen wollen.