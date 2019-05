Offiziell! Kai Häfner verlässt die Recken im Sommer: "Sehr viele positive Erinnerungen" 

Nun steht der Abschied von Kai Häfner endgültig fest. Der Nationalspieler wechselt zum 1. Juli zum Ligakonkurrenten MT Melsungen, wie die TSV Hannover-Burgdorf in einer Pressemitteilung am Montag verkündete. Der SPORTBUZZER berichtete bereits am Sonntag.

Erfolgreiche Zeit in Hannover

Häfner wechselte 2014 zu den Recken und konnte einige Erfolge in Hannover feiern. Zwei Final Four-Teilnahmen im DHB-Pokal und der diesjährige Einzug im EHF-Cup waren die Highlights seiner Burgdorfer Zeit. Darüber hinaus konnte er große Erfolge mit der deutschen Nationalmannschaft feiern.

Der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen freut sich über Häfners Entwicklung bei den Recken und ist voll des Lobes für den 29-Jährigen: "Er ist in seiner Zeit bei uns zum Nationalspieler, Europameister und Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2016 gereift. Daher fällt es uns natürlich nicht leicht, einen solchen Musterprofi bereits im Sommer ziehen zu lassen", sagte er. Nach einer sorgfältigen Abwägung der sportlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte sei man allerdings zu dem Entschluss gekommen, "einem vorzeitigen Wechsel grünes Licht zu erteilen."