Zwei Recken bei EM-Quali: Häfner und Kastening fahren zum Nationalteam

Ein Sieg, ein Unentschieden, drei Pleiten aus den vergangenen fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Im Nationalteam läuft's viel besser. Mitte Juni stehen die letzten beiden Qualifikationsspiele für die EHF Euro 2020 an.

Bundestrainer Christian Prokop, der vor Jahren auch mal den TSV Hannover-Anderten (heute: HSV Hannover) coachte, denkt gern an seine Hannover-Zeit zurück - und greift bei der Nominierung für Nationalteam häufig auf Recken-Spieler zurück. Obwohl es bei denen aktuell nur zäh läuft in der 1. Bundesliga.

Das deutsche Team ist mit vier Siegen aus vier Spielen bereits für die EM qualifiziert, steht als Sieger der Gruppe A fest. „Mit den beiden Siegen gegen Polen im April haben wir uns das vorzeitige EM-Ticket verdient und die Chance bekommen, weitere Spieler mit Perspektive an die A-Nationalmannschaft heranzuführen", sagt Prokop. Seine neue Nominierung ist deshalb auch ein Fingerzeig für die Zukunft.

Mit Häfner, Kastening und zwei Debütanten

Teil des 16er-Kaders sind Hannovers Kapitän Kai Häfner im rechten Rückraum und Timo Kastening auf Rechtsaußen. Der dritte Nationalmannschafts-Recke, Fabian Böhm, muss angeschlagen verzichten. Am 12. Juni (18.45 Uhr) geht es auswärts gegen Israel, vier Tage später am 16. Juni (18 Uhr) spielt Deutschland in Nürnberg gegen den Kosovo.

Zum ersten Mal sind U21-Nationaltorwart Till Klimpke von der HSG Wetzlar und Spielmacher Nico Büdel (HC Erlangen) beim DHB-Team dabei. Nach längerer Pause kehren die Europameister Tobias Reichmann, Niclas Pieczkowski und der frühere Recke Erik Schmidt in den Kader zurück.