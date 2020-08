Berichte über Einigung zwischen Bayer und Chelsea: Havertz-Transfer fix? Völler dementiert

Jetzt ist es offenbar nur noch eine Frage der Zeit: Der Transfer von Kai Havertz zum FC Chelsea nimmt immer weiter Formen an und soll schon in den kommenden Tagen endgültig fixiert werden. Wie die Bild und der Guardian am Montagmittag übereinstimmend berichten, sollen sich die Londoner mit Bayer Leverkusen nun auf eine konkrete Ablöse verständigt haben. Diesem Angebot werden die Rheinländer dem Blatt zufolge zustimmen. Havertz würde mit dem Wechsel zum teuersten deutschen Spieler überhaupt werden.

Die Eckdaten des Wechsels seien demnach wie folgt: Chelsea überweist sofort 80 Millionen Euro Fix-Ablöse nach Leverkusen, darüber hinaus kommen zehn Millionen Euro Bonuszahlungen mit "weichen", also sehr wahrscheinlichen Konditionen. Laut Bild fallen darunter etwa die Qualifikation für die Champions League. Nochmals zehn Millionen Euro würden an Bayer fließen, sollte Havertz mit den Londonern die Premier League oder die Champions League gewinnen. Der Guardian schriebt weniger spezifisch von 20 Millionen Euro an zusätzlichen Geldern. Eine Einigung werde in den kommenden Stunden erwartet.

Völler über Einigung bei Havertz: "Das ist Blödsinn"

Die angebliche Einigung zwischen Leverkusen und den Londonern wurde augenblicklich und energisch dementiert. "Das ist Blödsinn", schimpfte Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler gegenüber der dpa.

Da sich Havertz mit Chelsea bereits grundsätzlich über einen Kontrakt über die nächsten fünf Jahre bis 2025 einig sein soll, müssen jetzt nur noch die Verträge aufgesetzt werden. Schon in den kommenden Tagen könnte der Transfer offiziell über die Bühne gehen. Havertz wird mit der Ablöse von 100 Millionen plus weiteren 100 Millionen Euro Gehalt für die nächsten fünf Jahre der teuerste deutsche Fußballer. Nur Toni Kroos (21 Millionen Euro pro Jahr) kassiert bei Real Madrid noch mehr Gehalt als Havertz (20)

Völler im SPORTBUZZER: "Kein Corona-Preisnachlass"

Noch am Samstag hatte Völler sich zurückhaltend über den Transfer-Poker geäußert. Es mag ja in Zeiten von Corona tatsächlich sein, dass die Ablösesummen für viele Spieler gesunken sind. Aber Corona hin, Corona her - bei solchen Ausnahmespielern wie Havertz oder Jadon Sancho ist das nicht der Fall. Für sie gibt es keinen Corona-Preisnachlass", sagte der 60-Jährige dem SPORTBUZZER.