Bericht: Bayer Leverkusen verlangt vom FC Bayern 100 Millionen Euro für Kai Havertz

Der FC Bayern bastelt fleißig an der Zukunft. Nach den Gerüchten um Lucas Hernandez von Atlético Madrid soll auch Kai Havertz für eine ordentliche Summe zum Rekordmeister wechseln. Sein aktueller Verein Bayer Leverkusen verlangt wohl 100 Millionen Euro für den 19-Jährigen.

FC Bayern: Corentin Tolisso plant Comeback noch in dieser Saison

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht die mittelfristige Zukunft von Nachwuchstalent Havertz weiter unter dem Bayer-Kreuz. "Die Vertragssituation ist sehr beruhigend für uns. Dass es irgendwann schwer wird, Kai zu halten, wissen wir", sagte Völler im Januar der Bild.

Der Nationalspieler besitzt beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2022 - angeblich ohne Ausstiegsklausel. "Er ist erst 19 Jahre alt und hat noch die ganze Karriere vor sich. Wir wollen an dem Jungen noch ein bisschen Spaß haben. Und Kai weiß, was er an uns hat", sagte Völler.