"Hundertprozentig": Bayer-Trainer Bosz setzt auf Transfer-Kandidat Havertz – doch das Risiko spielt mit 

Ein Einsatz von Havertz in der Europa League sei trotz der anhaltenden Gerüchte um Chelsea "in Stein gemeißelt", sagte in der vorigen Woche bereits Bayers Geschäftsführer Rudi Völler dem Kicker. Doch das Risiko spielt mit, wenn Havertz in der Endrunde in Nordrhein-Westfalen auf dem Platz steht. Verletzt er sich, könnte ein Transfer in diesem Sommer platzen. Das würde nicht nur die Karriere-Planung des Mittelfeldspielers über den Haufen werfen, sondern auch die Überlegungen seines Noch-Klubs aus Leverkusen, der mit den Einnahmen seine Zukunft planen muss.