Pfiffe gegen Kai Havertz - Peter Bosz greift Bayer-Fans an: "Würde meine Familie nicht so beschimpfen"

Dem Holländer fehlt für die Fan-Wut jegliches Verständnis. Der 56-Jährige ruft die Anhänger von Bayer vor dem Auswärtsspiel gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr) zur Mäßigung auf. "Seit ich hier bin, wird von der Bayer-Familie gesprochen. Ich würde meine Familie nicht so beschimpfen." Die Verärgerung über Havertz Leistungsdelle überrascht, immerhin ist Havertz ein Bayer-Eigengewächs und im Klub, seit er 11 Jahre alt war,

Bayer-Sportdirektor Rolfes nimmt Havertz in Schutz: "Viel auf ihn eingeprasselt"

Havertz sei ein Spieler, der eine Phase habe, "in der es nicht so gut läuft", erklärte Sportdirektor Simon Rolfes, der den Mittelfeldspieler in Schutz nahm. "Es ist viel auf ihn eingeprasselt in letzter Zeit. Aber er ist noch immer ein sehr junger und sensibler Spieler." Havertz ist der jüngste Spieler, der auf 100 Einsätze in der Bundesliga zurückblicken kann, löste Timo Werner ab. Nachdem ihm im Vorjahr überragende 20 Tore in allen Wettbewerben gelangen, waren es bisher nur drei.