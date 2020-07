Kommentar: Deshalb muss Kai Havertz Bayer Leverkusen verlassen – so traurig das für die Bundesliga ist

Die Worte von Karl-Heinz Rummenigge hörten sich zunächst sehr kollegial an, waren möglicherweise aber auch sehr bewusst gewählt. Er würde Rudi Völler wünschen, dass Kai Havertz dessen Klub Bayer Leverkusen noch ein Jahr erhalten bleibe, sagte der Bayern-Boss vor dem DFB-Pokalfinale. Wohl wissend, dass Real Madrid längst seine Fühler nach dem Supertalent ausgestreckt und ein erstes Angebot hinterlegt hat, wie der SPORTBUZZER exklusiv berichtete.

Sollte Havertz jetzt aber noch nicht zu den Königlichen wechseln, könnte das die Chancen des FC Bayern auf einen Transfer im nächsten Jahr erhöhen, zumal der Doublesieger nach der Verpflichtung von Leroy Sané wieder eine Achse in den eigenen Reihen haben möchte, die so auch in der Nationalmannschaft zusammen spielt: gemeinsam mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Für diesen Sommer kommt ein Havertz-Wechsel nach München aus verschiedenen Gründen allerdings (noch) nicht infrage, wie Rummenigge ebenfalls klarmachte.

Kai Havertz ist mit Bayer Leverkusen an der Grenze angelangt

Mit der Bayer-Elf ist er an der Grenze angelangt. Die Werkstruppe ist und bleibt Vizekusen, wird auf absehbare Zeit keinen Titel gewinnen - weder in Deutschland, schon gar international. Dass der Offensivallrounder aber längst zu höheren Aufgaben berufen ist, deutete er in der abgelaufenen Saison mehrfach nachdrücklich an.