Bericht: Bayer Leverkusen passt Vertrag von Kai Havertz an - satte Gehaltserhöhung

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Havertz verzichtete offenbar auf vorzeitige Vertragsverlängerung

Der aktuelle Vertrag des heiß begehrten Mittelfeldspielers läuft noch bis 2022. Schon in der vergangenen Transferperiode ist Havertz immer wieder mit einem Wechsel zu europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden . Leverkusen entschied sich aber, ihn mindestens bis 2020 zu halten. Dem Bericht zufolge hätte der Verein Havertz sogar noch deutlich bessere Bezüge angeboten, damit er seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Das soll der fünfmalige A-Nationalspieler aber abgelehnt haben.

Völler: Gab bereits Gespräche mit dem FC Bayern wegen Havertz-Transfer

Ob Havertz über die aktuelle Saison hinaus in Leverkusen bleibt ist offen. Nach dem Schluss des Sommertransferfensters deutete er bereits an, dass es sein letztes Jahr im Trikot der Rheinländer sein könnte: "Ich bin froh, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Was darüber hinaus im nächsten Sommer passiert, werden wir dann in Zukunft erfahren", vermied der 20-Jährige ein Bekenntnis zu Leverkusen. Angesprochen auf ein mögliches Interesse des FC Bayern gestand Havertz: "Abschreckend sind sie jetzt glaube ich nicht."