Havertz-Freigabe erst nach Europa League: Leverkusen-Boss Völler will Werner-Szenario verhindern

Timo Werner verlässt Leipzig schon vor Champions-League-Endrunde

Völler bezog im Zusammenhang mit dem Wechsel von Nationalspieler Timo Werner zum FC Chelsea für 50 Millionen Euro Ablösesumme Stellung. Der Stürmerstar wird das Final-Turnier der Champions League im August in Lissabon nicht mehr mit Viertelfinalist RB Leipzig bestreiten, sondern pünktlich am 1. Juli bei den Blues antreten. "Er möchte sich halt mit Chelsea auf die Saison vorbereiten und sich in der neuen Umgebung die Zeit nehmen. Die Seite Werner hat so entschieden. Wir haben das so akzeptiert", begründete RB-Sportdirektor Markus Krösche die Entscheidung.