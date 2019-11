Leverkusen-Sportchef Rolfes über Havertz-Transfer im Winter: "Das ist nicht denkbar"

Carro rechnet mit 100 Millionen Euro für Havertz

Zuletzt wurde immer wieder von einem möglichen Interesse des FC Bayern an dem Ausnahmetalent berichtet. Bezüglich seiner eigenen Zukunft bezog Havertz in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca Stellung: "Bayern ist möglicherweise der größte Klub in Deutschland und es gab viele Spieler, die dort auch nach einem Wechsel in jungen Jahren erfolgreich waren. Deshalb werde ich auch mit Bayern in Verbindung gebracht, ", so Havertz. Seine Zukunft lässt der Leverkusen-Star jedoch bewusst offen: "Wir werden sehen, was passiert", so sein knapper Kommentar.