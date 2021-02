Nach Stotter-Start von Kai Havertz bei Chelsea: Trainer Thomas Tuchel prophezeit baldigen Durchbruch

Der ein oder andere dürfte ziemlich überrascht gewesen sein: Nach seiner Weltklasse-Saison in der Bundesliga für Bayer Leverkusen hat Kai Havertz beim FC Chelsea noch große Anlaufschwierigkeiten. Der 100-Millionen-Euro-Einkauf kam in der Premier League bisher erst sechs Mal für mehr als 80 Minuten zum Einsatz. Lediglich ein Tor und drei Vorlagen stehen für den 21-jährigen Nationalspieler zu Buche.

Und während Trainer Thomas Tuchel mit Blick auf die Anlaufschwierigkeiten in Sachen Startelf-Einsätze zuletzt nur bedingt Rücksicht zeigte , brach der Coach nun eine Lanze für Havertz. "Für mich ist es einfach zu erklären. Seit ich da bin, ist das einzige, was ihn davon abgehalten hat, voll einzuschlagen, seine Verletzung gewesen" , sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Kracher gegen Manchester United am Sonntag (17.30 Uhr/Sky).

Havertz war zuletzt vier Liga-Spiele wegen einer kleineren Verletzung ausgefallen. Beim Sieg in der Champions League bei Atletico Madrid (1:0) gab er ein Kurz-Comeback über fünf Minuten. Tuchel glaubt, dass Havertz, nun genesen, seinen Platz im Team finden wird: "Ich sehe einen bemühten Jungen, der eine mutige Entscheidung getroffen hat, in einem jungen Alter ins Ausland zu wechseln und eine riesige Herausforderung bei einem großen Team in der besten Liga anzutreten", so der Trainer, der ausführte: "Ich sehe einen klaren Typen, der sich dessen vollends bewusst ist und der vor Talent – grenzenlosem Talent – strotzt", lobte Tuchel und prophezeite: "Ich sehe in ihm einen Spieler, der bei Chelsea einschlagen wird. Ich bin davon fest überzeugt, weil mir sein Gesamtpaket das Gefühl gibt, dass er eine große Rolle spielen kann und dass er auch entschlossen ist, diese Rolle auszufüllen."