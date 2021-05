"Echt hart" – Chelsea-Profi Kai Havertz bilanziert erste Premier-League-Saison und lobt Timo Werner

Er erklärt: "Du spielst hier alle drei Tage. Und die Intensität ist hier noch mal deutlich höher als in Deutschland, um ehrlich zu sein." In die englische Hauptstadt geholt hatte ihn im September der damalige Chelsea-Coach Frank Lampard, der kurz zuvor auch Timo Werner von RB Leipzig an die Themse gelotst hatte. Die beiden deutschen Nationalspieler, so erklärte Havertz, unterstützen sich gegenseitig: "Es hat sich sehr gut angefühlt, Timo an meiner Seite zu haben. Wir können uns unterhalten." Zwar sei die jeweilige Lage der beiden deutschen EM-Fahrer unterschiedlich, aber beide hätten in der Saison "unglückliche Situationen" erlebt. "Aber ich glaube, jetzt sind wir seit zwei, drei Monaten wirklich gut in Form", meinte der Youngster über seine eigenen Leistungen.