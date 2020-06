Berichte: Nach Timo Werner – FC Chelsea bereitet konkretes Transfer-Angebot für Kai Havertz vor

Große Investitionen haben die Fans des FC Chelsea lange vermisst - in den vergangenen Jahren agierten die Londoner auf dem Transfermarkt eher zögerlich. Das scheint sich in diesem Jahr zu ändern: Mit Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam steht der erste Neuzugang bereits fest, auch der Wechsel von Leipzigs Timo Werner an die Stamford Bridge ist nach Informationen des SPORTBUZZER de facto bereits fixiert, der 24-Jährige hat sich für die Londoner entschieden.