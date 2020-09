Chelsea-Wechsel vor Abschluss: Leverkusen-Star Kai Havertz war laut Bericht schon zum Medizincheck

Aktuell weilt Kai Havertz bei der Nationalmannschaft und bereitet sich mit seinen DFB-Kollegen auf die Länderspiele am Donnerstag gegen Spanien am Donnerstag und am Sonntag in der Schweiz vor. Doch nach dem Lehrgang wird es für den 21-Jährigen wohl nicht zu Bayer Leverkusen zurück gehen. Stattdessen nimmt sein Wechsel zum FC Chelsea langsam konkrete Formen an. Offenbar hat der hoch veranlagte offensive Mittelfeldspieler sogar schon den Medizincheck bei den Londonern absolviert.