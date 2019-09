Joachim Löw verrät: Das ist der Plan mit Kai Havertz im DFB-Team - Spieler haben Potenzial für Weltspitze

Zweimal eingewechselt, zweimal überzeugt: Kai Havertz gilt für viele Fans und Experten als kommender Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft. Im Gespräch mit der "Bild" hat Bundestrainer Joachim Löw seinen Plan mit Havertz verraten und eine Rückkehr an die Weltspitze in Aussicht gestellt.