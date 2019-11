Zwangspause für Kai Havertz: Leverkusen-Star fällt für DFB-Spiele aus

Kai Havertz wird Bundestrainer Joachim Löw bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Nordirland nicht zur Verfügung stehen. Der 20-Jährige zog sich im Spiel seiner Leverkusener gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag einen Muskelfaserriss zu. Dies bestätigte Bayer Leverkusen am Montag.

Vor Havertz hatte sich bereits Marco Reus aus dem DFB-Team abgemeldet. Der BVB-Kapitän hatte vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern (0:4) drei Mal angeschlagen gefehlt. In München war er eingewechselt worden, will sich in der Länderspielpause nun erholen und mit dosiertem Training wieder vollkommen fit werden. Herthas Niklas Stark ist fraglich, der Innenverteidiger, der noch auf sein DFB-Debüt wartet, hatte sich einen Bruch des Nasenbeins zugezogen.

Bundestrainer Löw wollte mit vollständigem Kader arbeiten

Mit der Präsentation der neuen EM-Trikots mit Nadelstreifen warteten der DFB und sein Partner Adidas nicht mehr so lange, bis das Nationalteam am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Weißrussland oder dann im letzten Spiel drei Tage später gegen Nordirland die EM-Teilnahme perfekt machen kann. Schon in der ersten Partie des letzten Länderspiel-Doppelpacks 2019 in Mönchengladbach treten die Tor-Garanten Serge Gnabry und Co. mit den neuen Shirts an.