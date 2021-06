Kai Havertz und Thomas Müller gemeinsam in der DFB-Startelf? "Das geht alles" 

Er ist der Final-Held: Kai Havertz machte mit seinem Treffer gegen Manchester City den FC Chelsea zum Champions-League-Sieger. Am Freitagvormittag stand der Nationalspieler das erste Mal mit den Kollegen in Seefeld (Tirol) auf dem Platz. "Ich bin froh, hier zu sein und wurde von allen herzlich empfangen", sagte Havertz.

Im DFB-Team stellt sich aber die Frage: Wohin mit dem Top-Talent? Durch die Rückkehr von Thomas Müller, der gesetzt ist, wird es eng in der Offensive. Im Test gegen Dänemark (1:1) konnten aber sowohl Serge Gnabry als auch Leroy Sané nicht überzeugen. "Wenn ich auf dem Platz stehe, gebe ich alles. Und so gehe ich auch in die EM rein. Ich hoffe, dass ich viele Minuten auf dem Platz stehen werde", sagte Havertz. Der Nationalspieler sprach außerdem über...