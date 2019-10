Stammplatz für DFB-Talent Kai Havertz? Joachim Löw: "Diese Qualität hat er mittlerweile"

Löw über Havertz: "Kai ist immer nah an unserer Startelf dran"

Trotz dieser Qualiäten ist der junge Offensivmann noch kein unumstrittener Stammspieler unter Bundestrainer Joachim Löw. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland dürfte er, auch wegen der Verletzenmisere, jedoch wieder von Beginn an ran. "Kai ist immer relativ nah an unserer Startelf dran. Der Kai kann in fast jedem Spiel in der Startelf stehen, diese Qualität hat er mittlerweile", sagte Löw gegenüber der Bild. Der Coach lobte das 20-jährige Talent nach der Leistung gegen Argentinien. "Sein Tor zum Beispiel war ein typischer Kai Havertz. Aus der Tiefe des Raumes auf technisch hohem Niveau verarbeitet. Das war schon Klasse", so Löw.