Kai Havertz über ein mögliches Elfmeterschießen gegen England und den "dritten Co-Trainer" Thomas Müller

Am Samstag war es genau 25 Jahre her, dass die deutsche Nationalmannschaft in Wembley im EM-Halbfinale Gastgeber England mit einem 6:5 nach Elfmeterschießen aus dem Turnier warf. Am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) könnte es zum nächsten Elfer-Duell mit den Three Lions kommen. "Wir versuchen, das Spiel in 90 Minuten zu gewinnen. Natürlich muss man auf Elfmeterschießen vorbereitet sein, deswegen schießt man nach dem Training den einen oder anderen Elfmeter", sagte Kai Havertz vor dem Duell gegen die Engländer auf der Pressekonferenz des DFB. Der 22-Jährige würde "auf jeden Fall" einen Elfmeter schießen, wie er verrät. Anzeige

Das Spiel gegen England wird trotz der Kritik an der Spielweise aus dem eigenen Land am Team von Trainer Gareth Southgate (verschoss 1996 den entscheidenden Elfmeter gegen den heutigen Bundestorwarttrainer Andreas Köpke) kein Selbstläufer. "Die sind gespickt mit den weltbesten Spielern. Klar haben sie noch etwas Luft nach oben, aber offensiv haben sie große individuelle Qualität", so Havertz. "Auf der anderen Seite denke ich, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird." Sein Vorteil: Havertz kennt die englische Spielweise aus der Champions League und mit Ben Chilwell, Reece James und Mason Mount drei Spieler, mit denen er auch beim FC Chelsea spielt. "Es ist klar, dass man sich da vorher noch den ein oder anderen Spruch drückt", so Havertz. Und der Champions-League-Held, der gegen ManCity Ende Mai das Siegtor schoss, wird sicher auch Bundestrainer Joachim Löw ein paar Tipps für das Spiel geben können.

In den ersten fünf Jahren als Profi wurde Kai Havertz schon Champions-League-Sieger (Mitte) und Nationalspieler (rechts). ©

Dass Havertz von den englischen Medien bereits als potenzieller Matchwinner für Deutschland gehandelt wird, lässt ihn kalt. "Es ist mein erstes Spiel gegen England. England-Schreck kann man noch nicht sagen; ich hoffe, dass ich das am Dienstag sein werde", schickte Havertz eine kleine Kampfansage an seine Klub-Kollegen und betonte, die Partie gegen England ohne Angst angehen zu wollen: "Wir sind alle sehr heiß und fokussiert. Wir gehen mit sehr viel Selbstbewusstsein da rein", sagte der Ex-Leverkusener, der im vergangenen Sommer an die Stamford Bridge in den Londoner Südwesten gewechselt war.