Bericht: Barcelona will hohe Ablöse für Transfer von Kai Havertz investieren - wird der FC Bayern überboten?

Nicht nur der FC Bayern München hat ein großes Interesse an Kai Havertz - das Juwel von Bayer 04 Leverkusen steht auch international hoch im Kurs. Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, bekommt der deutsche FCB jetzt Konkurrenz von seinem spanischen Namensvettern. Denn auch der FC Barcelona soll konkret am 20-Jährigen interessiert sein, der Bayer wohl am Ende der Saison verlassen wird.

Dem Bericht zufolge hat Barcelona den Mittelfeldspieler zuletzt praktisch immer im Stadion beobachtet, unter anderem beim Sieg der Mannschaft von Trainer Peter Bosz gegen Atlético Madrid in der Champions League. Außerdem habe man Havertz, der auf der Wunschliste der Klubchefs ganz oben stehen soll, bereits direkt informiert, dass man ihn zur kommenden Saison verpflichten wolle. Barca habe seine Bemühungen um das deutsche Talent intensiviert, schrieb Sport. Als "Start-Preis" für Verhandlungen nennt das Blatt 100 Millionen Euro.

Kai Havertz spricht über möglichen Transfer zum FC Bayern

100 Millionen Euro - das war zuletzt eine Art Schmerzgrenze für den FC Bayern, der droht, bei seinem erklärten Wunschspieler Kai Havertz überboten zu werden. So eine Summe wäre zwar "stemmbar", betonte Präsident Uli Hoenß kürzlich. "Aber ich glaube nicht, dass sie fällt, wenn man geschickt genug vorgeht." Welche Winkelzüge der Vereinsboss damit exakt meint, blieb offen.

Bei Havertz bahnt sich im nächsten Sommer also ein Transfer-Tauziehen an - zumal auch Manchester United das Mittelfeld-Juwel auf dem Zettel haben soll. Der Marca hatte Havertz zuletzt erzählt, dass er sich einen Transfer zum FC Bayern gut vorstellen kann. "Eines ist (...) klar: Wenn du in Deutschland ein Star sein willst, kannst du mit Bayern nichts falsch machen", sagte der Leverkusener, dessen Vertrag bei den Rheinländern noch bis 2022 läuft. Aktuell mache er sich jedoch keine Gedanken über einen Transfer: "Im Moment will ich einfach nur eine gute Saison spielen, danach werden wir weitersehen."

Dennoch: Für Leverkusen wird Havertz über die Saison hinaus kaum zu halten sein. Immerhin: Ein Winter-Wechsel ist laut Sportdirektor Simon Rolfes ausgeschlossen, Leverkusen kann auch in den nächsten Monaten auf Havertz zählen, der in dieser Saison mit bisher drei Treffern in 15 Spielen noch nicht so in Fahrt ist wie im Vorjahr, als er in 42 Spielen für die Werkself insgesamt 20 Tore schoss.

Bayer-Boss Carro spricht von dreistelliger Millionen-Ablöse für Havertz

Geschäftsführer Fernando Carro hält bei einem möglichen Verkauf von Havertz eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro realistisch. "Warum nicht? João Félix hat Atlético Madrid 126 Millionen Euro gekostet - und Kai Havertz sehe ich keinesfalls schlechter", sagte der 55-Jährige der Düsseldorfer Rheinischen Post.

