Wechsel von Kai Havertz im Sommer? Matthäus will Leverkusen-Star beim FC Bayern sehen

Kai Havertz beim FC Bayern? Lothar Matthäus würde es freuen

Auf die Frage in einem Interview mit Sky, bei welchem Verein er Kai Havertz in Zukunft gerne sehen würde, antwortete der TV-Experte: "Ich würde sagen, am besten beim FC Bayern", sagte der deutsche Rekordnationalspieler und ehemalige Kapitän des FCB. "Ich freue mich, wenn er in der Bundesliga bleibt. In dieser Saison wird er auf jeden Fall in Leverkusen spielen", führte Matthäus weiter aus.