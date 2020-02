Michael Ballack warnt Kai Havertz vor Wechsel: "Beim FC Bayern brauchst du andere Eigenschaften"

Bayern will Havertz nicht um jeden Preis

Der FC Bayern wird bereits seit längerer Zeit mit Havertz in Verbindung gebracht . Schon im vergangenen Sommer wurde über einen Wechsel im EM-Jahr 2020 spekuliert. Der Rekordmeister soll sich sogar schon mit der Havertz-Seite getroffen haben, um ihm den Weg und die mögliche Rolle beim FC Bayern aufzuzeigen. Doch inzwischen scheint es so, als würde ein Wechsel in diesem Sommer immer unwahrscheinlicher.

Ballack: Darum muss Bayern Havertz verpflichten

Wenn es nach Ballack geht, käme ein Wechsel wohl ohnehin zu früh. "Er ist immer noch in der Entwicklungsphase und hat auch noch Fehler in seinem Spiel. In Leverkusen ist er aktuell super aufgehoben. Dort kann er auch in Ruhe seine Persönlichkeit weiterentwickeln", sagte der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän. "Beim FC Bayern brauchst du andere Eigenschaften, um dich durchzusetzen. Nur gut zu sein, reicht dort nicht."