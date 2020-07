Kai Havertz und Jadon Sancho: Entscheidet sich am Sonntag die Zukunft der beiden Bundesliga-Stars?

Der Kampf um die Champions League entscheidet sich in der Premier League erst auf den letzten Metern. Am letzten Spieltag gilt im englischen Fußball-Oberhaus die Formel "Aus 3 mach 2" - Manchester United, der FC Chelsea und Leicester City bewerben sich um die Plätze 3 und 4 hinter Meister Liverpool und Manchester City. Diese berechtigen zur Teilnahme an der Königsklasse, während der Fünfte mit einem Platz in der Europa League vorlieb nehmen muss. Aus deutscher Sicht spannend: die Ergebnisse des letzten Spieltags dürften Einfluss darauf haben, ob Kai Havertz und/oder Jadon Sancho in der kommenden Saison noch in der Bundesliga spielen werden.

Fall Kai Havertz: Der Mittelfeldspieler ist mit Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen, er bereitet sich mit der Mannschaft auf das Europa-League-Finalturnier vor, das im August in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wird. Es dürften die letzten Einsätze des 21-Jährigen im Bayer-Trikot sein.

Havertz steht übereinstimmenden Medienberichten vor einer Einigung mit dem FC Chelsea, der sich im Rennen um eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers gegen Real Madrid durchgesetzt haben soll.

Sein Nationalmannschaftskollege Leroy Sané verplapperte sich bei seiner Vorstellung beim FC Bayern. Chelsea habe "gut zugepackt", erklärte der 24-Jährige und verwies nicht nur auf die Verpflichtung von Timo Werner, sondern auch auf Havertz. Wusste er mehr?

Medienberichten zufolge soll Havertz egal sein, ob die Blues in der kommenden Saison in der Champions League spielen oder nicht. Klar ist aber auch: in finanzieller Hinsicht würde eine Qualifikation die Königsklasse den Transfer für Chelsea erleichtern, auch wenn die Londoner in den vergangenen Jahren sehr konservativ wirtschafteten und deshalb über Reserven verfügen - auch sportlich wäre es ein zusätzliches Argument für eine Verpflichtung.

Von Huth bis Werner: Deutsche beim FC Chelsea Die Deutschen beim FC Chelsea: Eine Geschichte mit gemischten Ergebnissen, wie der SPORTBUZZER zeigt. ©

Fall Jadon Sancho: BVB-Juwel Jadon Sancho gilt als heißer Kandidat bei Manchester United, die ihre mit Anthony Martial, Marcus Rashford und Mason Greenwood ohnehin bereits jung und hochkarätig besetzte Offensive weiter verstärken wollen.

Für die Red Devils dürfte im Poker um Sancho die Champions-League-Qualifikation entscheidend sein. Laut Daily Telegraph liegen beide Vereine in den Verhandlungen rund 20 Millionen Euro auseinander. Zum Vergleich: die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse spülte im Vorjahr 15,25 Millionen Euro in die Kassen eines Vereins, bei Siegen (2,7 Mio.) und Unentschieden (900.000 Euro) gab es weitere lukrative Prämien. Einnahmen, die sofort in einen Sancho-Transfer fließen sollen.

Der BVB beharrte zuletzt auf eine Summe jenseits der 100 Millionen Euro. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte, es werden "keinen Cent-Corona-Rabatt"geben. Sollte Sancho den Verein verlassen, werden die Dortmunder nicht untätig bleiben auf dem Transfermarkt. Das bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker. "Wenn Jadon geht, besteht Handlungsbedarf", sagte er. Allerdings sei das Ziel klar: man will den Engländer halten.