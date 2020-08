Bericht: Kai Havertz fehlt beim Leistungscheck von Bayer Leverkusen – Chelsea-Transfer rückt näher

Der Abschied von Kai Havertz rückt bei Bayer Leverkusen offenbar immer näher. Wie die Bild am Sonntagabend berichtet, fehlte der Nationalspieler am Mittag bei der obligatorischen Leistungsdiagnostik vor dem Trainingsstart der Werkself am Montag. Während der 21-Jährige, der seit Wochen intensiv mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wird, am Freitag und Samstag noch die beiden Corona-Tests mit seinen Teamkollegen über sich ergehen ließ, war er am Sonntag dann nicht mehr dabei.

Klar ist: Havertz, der sich am Montag in Stuttgart mit seinen Kollegen von der Nationalmannschaft trifft, war ursprünglich für die vierstündige Einheit eingeteilt - trotz der Mehrbelastung durch die Berufung ins DFB-Team. Dass er im Gegensatz etwa zu Kevin Volland (der vor einem Wechsel nach Monaco steht) fehlte, dürfte ein weiterer Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Transfer des Mittelfeldspielers an die Stamford Bridge sein. Der Guardian meldete zeitgleich, der Wechsel von Havertz zu Chelsea sei "nur noch eine Frage der Zeit".

Chelsea soll 80 Millionen Euro Basis-Ablöse an Bayer überweisen

Chelsea rüstet auf dem Transfermarkt gewaltig auf, Havertz soll der Königstransfer dieses Sommers werden. Zuvor hatten die Londoner bereits die Verpflichtungen von Timo Werner von RB Leipzig, Ben Chilwell von Leicester City, PSG-Kapitän Thiago Silva, Nizza-Verteidiger Malang Sarr und Kreativspieler Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam fixiert und dabei über 140 Millionen Euro ausgegeben.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Berichte von Bild und Guardian über eine Einigung zwischen Chelsea und Bayer gegeben. Die Eckdaten des Wechsels seien demnach wie folgt: Chelsea überweist sofort 80 Millionen Euro Fix-Ablöse nach Leverkusen, darüber hinaus kommen zehn Millionen Euro Bonuszahlungen mit "weichen", also sehr wahrscheinlichen Konditionen. Nochmals zehn Millionen Euro würden an Bayer fließen, sollte Havertz mit den Londonern die Premier League oder die Champions League gewinnen.

