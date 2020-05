Bericht: Liverpool, Chelsea und Manchester United wollen Havertz-Transfer – Konkurrenz für FC Bayern

Beim 4:1 in Bremen am Montag lieferte Leverkusen-Youngster Kai Havertz einmal mehr eine Top-Leistung ab. Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern an ihm halten sich hartnäckig. Doch einem Bericht von "The Sun" zufolge, sind auch der FC Liverpool, Chelsea und ManUnited an Havertz interessiert.