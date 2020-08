Lothar Matthäus über möglichen Havertz-Wechsel zu Chelsea: "Würde es ihm gönnen"

Kai Havertz bleibt im laufenden Transfer-Sommer nach wie vor einer der begehrtesten Spieler. "Vor allem von Chelsea", bestätigte Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler am Samstag , gebe es großes Interesse am 21-Jährigen. Auch zahlreiche andere Klubs werben wohl um den Mittelfeldspieler , doch TV-Experte Lothar Matthäus glaubt, dass die Blues ein gutes Ziel für das deutsche Top-Talent wären.

"Ich würde es Havertz gönnen, dass er zu so einem Verein kommt. Ich glaube, dass der Verein eine gute Perspektive für die Zukunft hat", urteilte der 59-Jährige bei Sky. Die Pleite im Champions-League-Achtelfinale am Samstag gegen den FC Bayern offenbarte allerdings noch einige Schwächen, die Chelsea ausbügeln müsste, um wieder Erfolge auf allerhöchstem Niveau zu feiern. "Nach vorne haben sie sehr viel Qualität, aber hinten bekommen sie so viele Tore, wie sie vorne gar nicht schießen können. Viele Vereine investieren in den Glanz, aber hinten in der Defensive haben sie wahnsinnige Schwierigkeiten. Da müssen sie etwas tun, um bessere Ergebnisse zu erzielen", forderte Matthäus.