Michael Rummenigge: Das Pokalfinale ist für Kai Havertz eine ganz große Chance

Das Pokalfinale steht für mich schon immer für eine ganz besondere Atmosphäre. Ich selbst habe diese Partien stets sehr genossen. Ich erinnere mich an 1985. Wir trafen mit dem FC Bayern auf Bayer Uerdingen - und verloren völlig überraschend 1:2. Oder ein Jahr später, als wir 5:2 gegen den VfB Stuttgart gewannen. Mir gelangen zwei Tore, die drei anderen Treffer legte ich Roland Wohlfarth auf. Ich bin gespannt, was von diesem speziellen Flair in diesem Jahr zu spüren sein wird. Schließlich findet die Partie ohne Zuschauer statt. Ein solches Highlight vor leeren Rängen - völlig verrückt, jedoch in diesen Zeiten leider unvermeidbar.