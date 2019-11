Havertz-Transfer: Leverkusen-Chef Carro hofft auf mehr als 100 Millionen Euro - "Warum nicht?"

Carro sieht Atlético als Vorbild

Bei seinem Vorhaben, Bayer 04 international in die Reihe der Top-Klubs zu hieven, sieht Carro Atlético Madrid, am Mittwoch (21 Uhr) Gruppengegner in der Champions League , als Vorbild. " Sie bestechen durch Kontinuität auf der Trainerposition, sie haben eine beeindruckende Sieger-Mentalität entwickelt und sind als globale Klub-Marke hervorragend aufgestellt. In Spanien ist Atlético hinter Real und dem FC Barcelona die klare Nummer drei und hat in den vergangenen Jahren nationale und internationale Titel gesammelt . Wenn mir jemand versichern könnte, dass sich Bayer Leverkusen in Deutschland hinter Dortmund und München etabliert und auch Titel gewinnt, würde ich das sofort unterschreiben", sagte Carro.

Zuletzt wurde immer wieder von einem möglichen Interesse des FC Bayern an dem Ausnahmetalent berichtet. Bezüglich seiner eigenen Zukunft bezog Havertz in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca Stellung: "Bayern ist möglicherweise der größte Klub in Deutschland und es gab viele Spieler, die dort auch nach einem Wechsel in jungen Jahren erfolgreich waren. Deshalb werde ich auch mit Bayern in Verbindung gebracht, ", so Havertz. Seine Zukunft lässt der Leverkusen-Star jedoch bewusst offen: "Wir werden sehen, was passiert", so sein knapper Kommentar.