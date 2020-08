Leverkusen-Boss bestätigt Verhandlungen über Transfer von Kai Havertz: "Nächsten Schritt machen"

Geht es jetzt ganz schnell? Bayer Leverkusen hat Gespräche über einen Transfer von Kai Havertz in diesem Sommer bestätigt. "Es war immer klar, dass es Gespräche geben wird, sobald die Europa League für uns beendet ist", sagte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. Ein schriftliches Angebot für den 21 Jahre alten deutschen Nationalspieler liege aber noch nicht vor, so Carro: "Kai hat den Wunsch geäußert, den nächsten Schritt zu machen. Ob das schon in nächster Zeit klappen wird oder nicht, kann ich aktuell noch nicht sagen." Mit welchen Teams Bayer Gespräche führt, verriet der Leverkusen-Boss nicht. Laut Carro gibt es mehrere Klubs, "die Kai Havertz in ihre Zukunfts-Planungen einbeziehen möchten".