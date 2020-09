Leverkusen-Boss Rudi Völler würdigt Kai Havertz: "Einer der Besten, die jemals für Bayer gespielt haben"

Anzeige

Abschied nach zehn Jahren im Verein: Nach 148 Pflichtspielen für die Profi-Mannschaft sowie 45 Toren und 31 Torvorlagen verlässt Kai Havertz seinen Jugendverein Bayer Leverkusen in Richtung FC Chelsea. Laut Bayer-Angaben akzeptierte der englische Top-Klub die Leverkusener Transferbedingungen, die dem Vernehmen nach bei 100 Millionen Euro gelegen haben sollen. Damit ist Havertz der teuerste deutsche Spieler der Geschichte. Mit großen Worten hat Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nach Bekanntwerden des Wechsels am Freitagabend die Karriere des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers bei der Werkself gewürdigt. So habe Havertz "trotz seiner Jugend bereits Herausragendes geleistet", lobte Völler laut Bayer-Pressemitteilung.

So sei Havertz nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 "schon jetzt Weltklasse, mit Sicherheit einer der Besten, die jemals für Bayer 04 gespielt haben". Der Bayer-Boss war im Transfer-Poker um den neuen Chelsea-Star hartnäckig geblieben. Immer wieder betonte Völler, zuletzt auch im SPORTBUZZER-Interview, dass Leverkusen den Londonern "keinen Corona-Rabatt" einräume. Mit Erfolg: Im Raum steht, dass der vom russischen Investor Roman Abramowitsch alimentierte FC Chelsea zunächst 70 oder 80 Millionen Euro direkt überweist und das restliche Geld unter bestimmten Bedingungen später gezahlt wird.

Laut Völler besteht kein Zweifel daran, dass sich Havertz beim Premier-League-Klub von Trainer Frank Lampard durchsetzen wird. "In den kommenden Jahren wird Kai auch in der extrem fordernden englischen Liga beweisen, welch großartiger Fußballer er ist", ist sich der Ex-Teamchef der deutschen Nationalmannschaft sicher. Das glaubt auch Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes: "Er wird sich in England auf allerhöchstem Niveau ganz sicher durchsetzen", glaubt der Ex-Profi. Dabei werde der Nationalspieler ein "beeindruckendes Beispiel dafür abgeben, wie sich bei Bayer 04 junge Spieler entwickeln können."

Für Rolfes gehört Havertz nun "in der Premier League als auch in der deutschen Nationalmannschaft die Zukunft" - und das mit anderen DFB-Stars. So bildet der Ex-Leverkusener künftig bei den Blues in London einen Deutschland-Block mit Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Stürmer Timo Werner, der ebenfalls in diesem Sommer zu Chelsea gewechselt war.