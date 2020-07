Bericht: Kai Havertz ist sich mit Chelsea einig - Leverkusen kassiert wohl hohe Ablöse

Der FC Chelsea, der laut Medienberichten der einzige Klub ist, der sich Havertz leisten kann, baut sich aktuell eine Top-Mannschaft für die kommende Saison auf. Mit RB-Leipzig-Star Timo Werner und Ajax-Genie Hakim Ziyech stehen bereits zwei Top-Transfers für die kommende Saison fest. Auch die Vorstellung, in einem solchen Team zu spielen, soll Havertz reizen, wie der Kicker berichtete. So sehr, dass ihm laut BBC-Bericht sogar egal sein soll, ob die Blues in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein werden. Aktuell belegen die Londoner drei Spieltage vor Saisonende in der Premier League den dritten Platz und wären damit für die Königsklasse qualifiziert.

Wegen Havertz: Petr Cech soll mit Bayer Leverkusen verhandeln

Wann soll der Wechsel stattfinden? Für die Leverkusener ist klar, dass Havertz in der Europa League - am 6. August steht das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers an (Hinspiel 3:1) - auf jeden Fall für die Werkself auflaufen soll. Für Völler sei es "selbstverständlich", dass die Top-Spieler bis zu einem etwaigen Europapokalfinale für ihren Verein antreten, sagte der Bayer-Boss im Juni dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Jeder unserer Spieler würde das auch so wollen." Damit würde es anders als beim Werner-Transfer laufen. Der Stürmerstar wird das Final-Turnier der Champions League im August in Lissabon nicht mehr mit Viertelfinalist RB Leipzig bestreiten, sondern pünktlich am 1. Juli bei den Blues antreten. Bei Havertz sollen sich die Blues, so berichtet Sky, über einen Starttermin des neuen Arbeitsverhältnisses verhandlungsbereit zeigen.