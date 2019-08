Lothar Matthäus: Der FC Bayern hat einen Transfer von Kai Havertz verschlafen

Lothar Matthäus ist davon überzeugt, dass der FC Bayern Supertalent Kai Havertz in diesem Sommer hätte verpflichten können. "Sie hätten ihn haben können", sagte der Sky-Experte am Freitag in Düsseldorf. Wenn der deutsche Meister an Bayer Leverkusen mit dem Gebot eines einen dreistelligen Millionenbetrags herangetreten wäre, "wäre Havertz nicht mehr bei Leverkusen", urteilte der 58 Jahre alte Rekordnationalspieler. Interessant: Genau diese Summe von Matthäus erwähnte Summe blieb nach Aussage von Uli Hoeneß in dieser Transferperiode in der Schatulle des Rekordchampions.