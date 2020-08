Bericht: Bayer Leverkusen und Chelsea nähern sich bei Verhandlungen über Transfer von Kai Havertz an

Der Transfer von Kai Havertz zum FC Chelsea rückt offenbar näher. Wie der englische Guardian am Donnerstag berichtet, würden die Londoner und Bayer Leverkusen bei den Verhandlungen über die Ablöse zunehmend auf einen Nenner kommen. Demnach seien bei den bislang letzten und angeblich "produktiven" Gesprächen am Mittwoch Fortschritte erzielt worden. Nachdem Chelsea zunächst 65 Millionen Euro plus 15 Millionen an Bonuszahlungen geboten hatten, soll der Premier-League-Klub nun bereit sein, das Portemonnaie ein wenig weiter zu öffnen und sich den von Bayer geforderten 100 Millionen anzunähern.

Laut Guardian will Chelsea den Leverkusenern den Deal vor allem mit "lukrativen Boni versüßen". Havertz soll dem Bundesliga-Fünften der vergangenen Saison bereits mitgeteilt haben, dass er nach London wechseln wolle. Die Sport Bild hatte am Mittwoch berichtet, dass der 21-Jährige bei den "Blues" ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro einstreichen würde. Havertz' hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022.