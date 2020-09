Kai Havertz verrät: Diese Rolle spielte Chelsea-Trainer Frank Lampard bei meiner Transfer-Entscheidung

Erst Timo Werner - und jetzt Kai Havertz : Mit dem 21 Jahre alten Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen hat der FC Chelsea den zweiten Bundesliga -Star in diesem Sommer verpflichtet. Für eine Summe von wohl bis zu 100 Millionen Euro wechselt der nun teuerste deutsche Spieler aller Zeiten nach London - und Havertz fiebert schon dem Trainingsstart entgegen, wie er in einem Interview auf der Chelsea-Vereinshomepage verriet. Schließlich dürfe er dann endlich unter seinem Vorbild Frank Lampard trainieren. "Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten" , sagte der Nationalspieler.

Lampard fühlte während seiner Zeit als aktiver Spieler wie Havertz im offensiven Mittelfeld-Zentrum am wohlsten. "Er war sehr offensiv wie ich und er liebte es, Tore zu schießen - und ich liebe das Toreschießen auch. Deshalb denke ich, dass er mir in meinem Positionsspiel sehr weiterhelfen kann" , meint der DFB-Star. Havertz hofft, unter Lampard den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu machen.

Chelsea hingegen schreckte die Ablöse trotz der derzeitigen Einnahmeausfälle nicht ab. Nach den Verpflichtungen von Werner (53 Millionen Euro) von RB Leipzig, Ben Chilwell (50 Millionen/Leicester) und Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/40 Millionen) investieren die „Blues“ ein weiteres Mal erstaunlich viel. Und Havertz will die hohe Ablöse rechtfertigen: "Ich will so viel erreichen, wie möglich", sagte der Neu-Londoner. "Natürlich ist es für mich ein großer Schritt. Es ist ein neues Land für mich, eine neue Kultur und es könnte für mich in den ersten drei Wochen etwas schwierig werden, aber dann, denke ich, will ich nur noch Fußball spielen und Spaß mit den Jungs haben."