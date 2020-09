Bericht: Kai Havertz riskiert bei Transfer zum FC Chelsea finanzielle Einbußen

Nationalspieler Kai Havertz hat bei seinem Wechsel zum FC Chelsea offenbar mögliche finanzielle Einbußen riskiert. Wie die Sport Bild berichtet, sei in seinem eigentlich bis 2022 datierten Vertrag bei Bayer Leverkusen eine Transferbeteiligung in Höhe von bis zu zehn Prozent verankert gewesen. Diese kam offenbar tatsächlich zum Tragen, allerdings soll sich der Offensivallrounder dazu bereit erklärt haben, einen Teil der ihm zustehenden Summe an die zwischen Bayer und Chelsea vereinbarten Erfolgsboni zu koppeln.

Heißt: Dem Vernehmen nach zahlen die Londoner an Leverkusen eine fixe Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro. Bis zu 20 weitere Millionen fließen, wenn der Premier-League-Klub mit Havertz gewisse Erfolge erreicht. Diese Boni seien laut Sport Bild in vermeintlich einfach zu erreichende Ziele wie die Qualifikation für die Champions League und schwieriger umsetzbare Vorhaben wie den Gewinn von Titeln aufgeteilt. Nach Angaben des Blattes verzichtet Havertz auf einen Teil des ihm zustehenden Fixums an der Ablöse und bekommt dafür bei den schwieriger zu erreichenden Sonderzahlungen eine etwas höhere Beteiligung.