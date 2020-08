Bayer-Trainer Peter Bosz "verkauft" Kai Havertz nach Holland - Transfer-Poker nimmt an Fahrt auf

Peter Bosz begegnete dem Dauer-Thema der vergangenen Wochen mit Galgenhumor. "Ja, ich kann euch mitteilen, dass Kai Havertz nächstes Jahr bei Heracles Almelo spielt", antwortete der Trainer von Bayer Leverkusen nach dem Aus in der Europa League auf die Frage, ob Kai Havertz bei der 1:2-Niederlage gegen Inter Mailand sein letztes Spiel für die Werkself bestritten habe. Bosz hatte Almelo, den Tabellen-Achten der abgebrochen Eredivisie-Saison, von 2004 bis 2006 und 2010 bis 2013 betreut. In diesen Jahren und auch in den Folgejahren war der niederländische Klub nicht gerade als europäisches Schwergewicht in Sachen Finanzen aufgefallen.

Bosz freute sich kurz über seinen Scherz, wusste aber wohl auch, dass der zähe Poker um Havertz jetzt noch einmal richtig an Fahrt aufnehmen wird. Der Nationalspieler, der bei der Pleite gegen Inter das einzige Bayer-Tor erzielt hatte, steht besonders beim FC Chelsea hoch im Kurs. Nun, da die Spielzeit für Leverkusen endgültig beendet ist, dürften die Gespräche mit dem Premier-League-Klub konkreter werden. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hatte vor der Partie gegen die Mailänder erklärt: "Für mich ist eine Saison erst dann vorbei, wenn alle Spiele absolviert sind. Vorher geht niemand weg." Diese Voraussetzung hat sich seit Montagabend geändert.

Bayer will 100 Millionen Euro für Havertz Völler sagte über Havertz vor der Begegnung auch: "Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wenn jemand unsere Konditionen akzeptiert, ist das okay, sonst bleibt er noch ein Jahr und wir sind glücklich. Es wird nicht einfach, aber für so einen Künstler gibt es keinen Covid-Rabatt." Im Raum steht eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro. Chelsea, das in diesem Sommer bereits Timo Werner für rund 50 Millionen von RB Leipzig loseiste, scheint diese Summe nicht abzuschrecken - auch wenn man sich mit öffentlichen Aussagen zurückhält.

Kai Havertz: Die Karriere des Leverkusen-Youngsters in Bildern Kai Havertz hat schon in jungen Jahren bei Bayer Leverkusen und der deutschen Nationalmannschaft Eindruck hinterlassen. Der SPORTBUZZER zeigt seine Karriere in Bildern. ©