Transfer von Kai Havertz zu Real Madrid oder in die Premier League? Matthäus: "Hat alles, was man braucht"

Matthäus: Havertz könnte Weltfußballer werden

Nach SPORTBUZZER-Informationen liebäugelt Havertz vor allem mit einem Wechsel zu Real Madrid. Auch der spanische Top-Klub soll laut Sport Bild im Falle von Verkäufen mehrerer seiner Stars im Transfer-Rennen sein. Bayer könne sich vorstellen, 70 Millionen Euro als Sofortzahlung in diesem Sommer und 30 bis 40 Millionen als Nachschläge zu erhalten. Für Matthäus könnte ein Transfer des Deutschen zum spanischen Top-Klub Sinn machen, wenn sich seine Position nicht mehr so häufig wie in Leverkusen, wo er teilweise auch als Stürmer (21 Scorerpunkte in diesem Kalenderjahr) auflief, ändert: "Havertz braucht eine feste Position und einen Trainer, der auf ihn baut. Und wenn Zidane (Trainer von Real Madrid; d. Red.) ihn will, wird er auf ihn bauen", so der ehemalige Weltklasse-Spieler, der Havertz auf den "offensiven zentralen Mittelfeldspositionen" am stärksten sieht.