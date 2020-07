Lothar Matthäus skizziert Transfer-Szenario: So könnte Kai Havertz doch noch zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern hat sich offiziell aus dem Transfer-Poker um Kai Havertz von Bayer Leverkusen verabschiedet - aber nach Ansicht von Lothar Matthäus könnte es in diesem Sommer noch zu einer Wende kommen. Hintergrund: Mit den umworbenen David Alaba und vor allem Thiago könnten zwei Superstars den deutschen Rekordmeister in den kommenden Wochen verlassen. Durch diese Transfers würden die Münchner "gute Ablösesummen" generieren und sich zudem "die hohen Gehälter der beiden" sparen. Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Dann könnte es vielleicht doch für den Erwerb des Mega-Talents aus Leverkusen reichen."

Matthäus hofft auf Alaba-Verbleib bei Bayern

"Bei Alaba ist es ehrlich gesagt einfach so, dass ich ihn mir nicht in einem anderen Trikot vorstellen kann und will. Er ist zu einer Bayern-Institution geworden", meint Matthäus: "Er hat sich nochmal neu erfunden auf der Position des Innenverteidigers. Was er dort seit Monaten abliefert, ist einfach nur unglaublich. Deshalb hoffe ich für den Klub, die Fans, die Mannschaft und den Trainer das David bleibt. Es gäbe niemanden, den das nicht freuen würde."