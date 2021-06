"Er hat dafür gesorgt": Günter Netzer adelt Thomas Tuchel für positive Havertz-Entwicklung

Angesprochen auf Kai Havertz gerät Ex-Nationalspieler Günter Netzer ins Schwärmen. Nach dem Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea sieht der 76-Jährige den Nationalspieler auf dem Weg zur Weltklasse. „Das Schönste für mich an diesem Finale war, Kai Havertz zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Er hat das bestätigt, was wir alle, die Fußball verstehen, in ihm sehen: Dass er ein absoluter Weltklassespieler sein kann“, sagte Netzer der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeige