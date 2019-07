Nach erstem Leverkusen-Training: Kai Havertz vermisst Julian Brandt – und ist enttäuscht

Beim Bundesligisten Bayer Leverkusen sind am Montag die meisten Nationalspieler wieder ins Training unter Coach Peter Bosz zurückgekehrt. Neben Kai Havertz stiegen auch Lukas Hradecky (Finnland), Tin Jedvaj (Kroatien), Aleksandar Dragovic (Österreich) und Paulinho (Brasilien) wieder in den Trainingsbetrieb ein – Julian Brandt gehörte jedoch nicht dazu. Der 23-Jährige wechselte nach Saisonende zu Borussia Dortmund. Havertz ist traurig: „Natürlich vermisse ich ihn. Er ist ja nicht nur mein Mitspieler gewesen, sondern auch ein sehr guter Freund“, sagte der Nationalspieler am Rande des Trainingauftakts.

Havertz und Brandt verbrachten Urlaub gemeinsam auf den Balearen

Havertz und Brandt: Die beiden Mittelfeldkünstler sorgten in der vergangenen Saison dafür, dass sich Bayer Leverkusen nach einer schwachen Hinrunde noch für die Champions League qualifizierte. Beide verbrachten ihren Sommerurlaub gemeinsam auf den Balearen. Jetzt treten sie in der kommenden Saison in der Bundesliga gegeneinander an – und der Bayer-Profi ist enttäuscht: „Ich hatte darauf gehofft, dass Leverkusen es schafft ihn zu halten.“

Doch der BVB zog Medienberichten zufolge die Ausstiegsklausel im Bayer-Vertrag von Brandt und zahlte damit eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro an Leverkusen. Nun muss sich Havertz in Leverkusen also einen neuen kongenialen Mittelfeldpartner suchen. Neuzugang Kerem Demirbay (kommt von Hoffenheim) hat wohl die besten Aussichten auf die Position neben dem Deutschen. Generell lobt Havertz die Bayer-Transfers: „Wir haben uns jetzt schon sehr, sehr gut verstärkt. Ob noch etwas dazukommt, werden wir sehen. Ich glaube, wir werden Spaß mit ihnen haben.“

