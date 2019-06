Völler erklärt Supertalent: Kai Havertz ist ein Mix aus zwei Ex-DFB-Topstars 

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler hat Kai Havertz als einen der „am meisten umworbenen Spieler in ganz Europa“ bezeichnet. In einem Interview des Fachmagazins Kicker erklärte Völler, dass Havertz bei Bayer Leverkusen bleibe, sei eine fundamental wichtige Entscheidung gewesen. „Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Doch bei allem Talent und allen sportlichen Fähigkeiten kommt bei ihm hinzu, dass er ein total geerdeter Mensch geblieben ist“, sagte Völler dem Blatt. Die Gefahr, dass er die Bodenhaftung verliere, bestehe laut Völler nicht.

Er sieht Havertz als „einen Mix aus Michael Ballack und Mesut Özil“. Vom „Laufstil und der Eleganz wirkt er wie Özil, von der körperlichen Entwicklung, der Robustheit, der Kopfballstärke und der Torgefährlichkeit wie Michael in seinen Topjahren“, sagte Völler. Havertz wurde in vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht - Völler betonte allerdings, dass Havertz in der kommenden Saison weiter in Leverkusen spielen werde.