Matthäus rät FC Bayern zum Kauf von Leverkusen-Star Havertz: "Jetzt ein paar Millionen drauflegen"

"Das macht er überragend"

Für Matthäus ist vor allem eine Eigenschaft des Spielers herausragend. "Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der am Ball so ruhig ist. Junge Spieler neigen sonst dazu, dass sie nervös werden, wenn sie in der Bundesliga unter Druck gesetzt werden. Kai nicht. Das macht er überragend", so Matthäus. In Gedanken an Havertz gerät Matthäus ins Schwärmen und vergleicht ihn mit einem einen weiteren Jungstar, der auch schon auf europäische Ebene seine Klasse unter Beweis gestellt hat. "Kai Havertz und Amsterdams Matthijs de Ligt sind von der Persönlichkeit her die entscheidenden Spieler Europas in diesem Alter".