So heizt Kai Havertz die Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern an

Für den geplanten Umbruch will der FC Bayern München offenbar auch in Kai Havertz investieren. Der Nationalspieler soll sich mit einem Wechsel zum Rekordmeister beschäftigen. Das zeigt jetzt auch ein Like des 19-Jährigen bei Instagram.

Der Leverkusener Havertz würde sogar weitaus mehr als Chelsea-Teenie Callum Hudson-Odoi oder auch Lucas Hernández von Atlético Madrid kosten. Bei Bayer besitzt der Nationalspieler noch einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis zum 30. Juni 2022. Immer wieder wurde über das Ausnahmetalent als ein möglicher Bayern-Spieler der Zukunft spekuliert.