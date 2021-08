Nach Zusammenprall bei Drittliga-Spiel: Felix Götze mit Haarriss im Schädel auf Intensivstation

Schreckmoment in der 3. Liga: Felix Götze, der Bruder von Ex-Nationalspieler Mario Götze, hat sich beim Duell seines Klubs 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Berlin schwer am Kopf verletzt. Götze wurde mit einem Haarriss im Schädel auf die Intensivstation eingeliefert. Der Verein gab vorsichtig Entwarnung via Twitter.