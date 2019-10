Kaiserslautern-Torwart Grill patzt kurios im DFB-Pokal: Keeper legt Nürnberg-Stürmer Frey den Ball vor die Füße

Die 1950er Jahre, die "goldenen Jahre", sind der erste Höhepunkt in der Erfolgsvita des 1. FC Kaiserslautern. 1951 nimmt FCK-Legende Fritz Walter die erste deutsche Meisterschaft für die Pfälzer entgegen (Foto), eine weitere 1953 und zwei Finalteilnahmen in den beiden folgenden Jahren schließen sich an. ©

So reagiert das Netz auf den Grill-Patzer im DFB-Pokal gegen Nürnberg

Was war passiert? Der Kaiserslautern-Torhüter legt sich den Ball vor. In seinem Rücken lauert allerdings Frey, der dem Keeper den Ball abjagt, ihn umkurvt und zum 2:2-Ausgleich ins leere Tor einschiebt. Der Blackout passiert ausgerechnet in der 89. Minute. Durch den Ausgleich geht die Partie in die schon von vielen Nürnberg-Fans nicht mehr für möglich gehaltene Verlängerung. Nach dem groben Patzer, der an eine ähnliche Szene zwischen Ex-Bayern-Stürmer Carsten Jancker und 1860-Keeper Bernd Meier vom April 1998 erinnerte, wird Grill von seinen Teamkollegen aufgemuntert.